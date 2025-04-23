إحالة عامل جراج للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل زميله في الوراق

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل جراج إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر خلاف مالي نشب بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بأحد شوارع المنطقة، أسفرت عن مصرع أحدهما متأثرا بطعنة نافذة في الصدر.

طعنة قاتلة

وتبين من الفحص والتحريات أن المتهم "أ. م." (33 عاما) قد سدد طعنة قاتلة إلى زميله "أ. ر." (30 عاما)، قبل أن يفر من موقع الحادث.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنه عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

واتخذت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت إليه تهمة القتل العمد باستخدام سلاح أبيض.

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