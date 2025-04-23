الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عامل جراج للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل زميله في الوراق

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل جراج إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر خلاف مالي نشب بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بأحد شوارع المنطقة، أسفرت عن مصرع أحدهما متأثرا بطعنة نافذة في الصدر.

طعنة قاتلة

وتبين من الفحص والتحريات أن المتهم "أ. م." (33 عاما) قد سدد طعنة قاتلة إلى زميله "أ. ر." (30 عاما)، قبل أن يفر من موقع الحادث.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنه عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

واتخذت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت إليه تهمة القتل العمد باستخدام سلاح أبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة منطقة الوراق الجيزة نيابة الوراق المحاكمة الجنائية منطقة الوراق بمحافظة الجيزة

مواد متعلقة

قرارات عاجلة من النيابة في مصرع أم وإصابة زوجها وابنتها بالتسمم بالوراق

مستأنف الجنايات تسدل الستار على محاكمة المتهمة بقتل زوجها.. وضعت خطة "العشاء الأخير" لقتل زوجها، استخدمت مخدرا لشل مقاومته، وطعنته 42 طعنة قاتلة.. والاستئناف تقضي بتأييد سجنها المؤبد
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية