شريف الصياد يطالب ببرنامج تصنيع محلي استراتيجي يستهدف تقليل الاعتماد على الواردات

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية الإسراع بإطلاق برنامج تصنيع محلي استراتيجي يستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، باعتباره أحد الركائز الجوهرية لتحقيق الاستقرار الصناعي والارتقاء بالصادرات المصرية.

وأوضح الصياد أن القطاع الصناعي كان يواجه تحديات متزايدة في توفير مقومات الإنتاج نتيجة الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات أسعار الشحن والخامات العالمية، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد مما يستدعي حل هذه الإشكالية.

وأكد أن الحل الأمثل يكمن في جذب استثمارات خارجية موجهة لتوطين صناعة مكونات الإنتاج، مما يسهم في تقليص فجوة الاستيراد، ويدعم الاكتفاء الذاتي الصناعي على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتطلب بيئة محفزة، تبدأ من إعفاء جمركي شامل لكافة خامات ومدخلات الإنتاج، لتمكين المصانع من خفض تكلفة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي سواء داخل السوق المصري أو خارجه.

وقال إنه بدون تكلفة إنتاج تنافسية، لا يمكن للصناعات المصرية أن تخوض سباق الأسواق الدولية بكفاءة، ولا حتى أن تثبت أقدامها محليًا في ظل المنافسة مع السلع المستوردة".

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