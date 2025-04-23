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حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار بمنطقة الساحل بالسجن المشدد 10 سنوات.


وألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما علي كمية من أقراص الترامادول والهيروين المخدرين وزنت كيلوا جرام وهواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار.


بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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