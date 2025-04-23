الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 40 جنيها بمنتصف التعاملات، بعدما انخفض صباح اليوم بنحو 10 جنيهات ثم عاود الانخفاض بعد ساعتين من بدء التداولات بالبورصة إلى الانخفاض بنحو 70 جنيها ليبلغ إجمالى التراجع حتى الآن ما يقارب 120 جنيها بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025.

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5490 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4805 جنيهات “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4118 جنيها "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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