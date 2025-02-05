استياء في بتروجت بعد إلغاء “الجنيهات الذهبية” من تكريم المحالين للمعاش

خيبة أمل خيّمت على أجواء حفلات تكريم 200 موظف من شركة بتروجت بعد بلوغهم سن المعاش، إلى جانب عدد من الحاصلين على درجة الدكتوراه خلال فترة عملهم.

فعلى عكس المعتاد، لم يكن الحفل مناسبة للاحتفاء بسنوات الخدمة الطويلة، بل جاء ليؤكد أن سياسات تقليص النفقات قد طالت حتى أكثر اللحظات التي كان ينتظرها العاملون بعد عقود من العطاء.

كانت حفلات التكريم في بتروجت تقام بحضور رئيس مجلس الإدارة شخصيًا، حيث يسلم بنفسه المكرَّمين هداياهم، وأهمها “الجنيهات الذهبية” التي أصبحت تقليدًا راسخًا في الشركة.

الموظفون الذين قضوا 35 عامًا في الخدمة كانوا يحصلون على 3 جنيهات ذهب، ومن خدموا مدة أقل كانوا يحصلون على 2 جنيه ذهب، وهو تقليد حافظت عليه بتروجيت لسنوات تقديرًا لجهود العاملين وإسهامًا منها في ترسيخ قيم الولاء للشركة الأكبر في قطاع خدمات البترول.

لكن في الحفلات الأخيرة، اختفت الجنيهات الذهبية، واختفى معها رئيس الشركة وليد لطفي نفسه، الذي لم يحضر أيًّا من الفعاليات، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة داخل أروقة الشركة.

رقابة صارمة على المصروفات

بحسب مصادر مطلعة، فإن وليد لطفي تجنّب الحضور خوفًا من رد فعل وزارة البترول، حيث كلّف الوزير مستشاره الفني معتز عاطف بفرض رقابة صارمة على المصروفات، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بتخفيض تكلفة التكريم، وإلغاء الهدايا الذهبية التي كانت تُمنح للمكرمين، وبدلًا من ذلك، اكتفى لطفي بإرسال ياسر محجوب، رئيس الفرع الجنوبي لبتروجت، لينوب عنه في الحضور وإلقاء كلمة مختصرة مع وجود المحاسب احمد السروجي رئيس نقابة بتروجت

الغريب في الأمر أن الشركة لم تلغِ الحفلات، بل نظمت ثلاث فعاليات في بورسعيد، والإسكندرية، والقاهرة (قاعة الفيروز بدار الإشارة)، حيث تم تمويلها عبر شيكين وقع عليهما وليد لطفي لصالح نقابة بتروجت لتغطية التكاليف. هذا الطرح أثار غضب بعض الموظفين، الذين تساءلوا: “إذا كانت هناك ميزانية للحفلات، فلماذا لم يتم تخصيص جزء منها للمكرَّمين بدلًا من إنفاقها على الاستعراضات؟”

داخل الحفل، لم يكن غياب رئيس الشركة هو ما شغل أذهان العاملين، بل كانت صدمتهم الأكبر في غياب الجنيهات الذهبية التي لطالما اعتبروها تقديرًا معنويًا لقيمة عملهم. أحد المكرّمين علّق ساخرًا:

“لم نكن ننتظر حضور وليد لطفي، لكن كنا ننتظر الذهب، ويبدو أن الشركة فضّلت الاحتفاظ به لنفسها”.

في ظل هذه الأجواء، أصبح واضحًا أن شركة بتروجت تشهد تحولات جذرية في سياسات التكريم والحوافز، وهو ما قد ينعكس على روح العمل داخلها.

وبينما تسعى الإدارة لتقليص المصروفات، يتساءل العاملون: هل باتت سنوات خدمتهم الطويلة بلا مقابل سوى كلمات الشكر الفارغة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.