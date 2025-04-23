الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

المستشار محمد شوقي ينعي محمد الألفي وكيل النائب العام

النائب العام
النائب العام

نعى  النائب العام المستشار محمد شوقي، محمد صلاح الدين نجيب الألفي، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية.

وأعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته. 

وفي وقت سابق نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، محمد هشام محمد محمد النجار، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم. 

وأعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخص يدعي"محمد.ه" 27 عاما، وكيل نيابة، مقيم بمحافظة القاهرة (جثة هامدة). 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بين قريتي (بني صالح وحفنا) بدائرة مركز بلبيس.

وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

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النائب العام المستشار محمد شوقي وكيل النائب العام النيابة العامة

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