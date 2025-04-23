حسن الخطيب: السوق الأفريقي يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في التصدير للأسواق الأفريقية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول القارة؛ حيث إن السوق الإفريقي يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية وتحفيز الشركات على التوسع بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع جيم يوكسيل مدير عام شركة يونيلفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة بالسوق المصري في مجالات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.

أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية

ولفت «الخطيب» إلى أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل وصول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ خطة لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية حيث أوضح أن ربط الموانئ المصرية بالموانئ الإفريقية سيعزز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.