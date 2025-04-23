الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

حسن الخطيب: السوق الأفريقي يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص

لقاء المهندس حسن
لقاء المهندس حسن الخطيب مع جيم يوكسيل

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التوسع في التصدير للأسواق الأفريقية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول القارة؛ حيث إن السوق الإفريقي يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية وتحفيز الشركات على التوسع بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع جيم يوكسيل مدير عام شركة يونيلفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة بالسوق المصري في مجالات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.

أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية

ولفت «الخطيب» إلى أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل وصول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ خطة لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية حيث أوضح أن ربط الموانئ المصرية بالموانئ الإفريقية سيعزز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.

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