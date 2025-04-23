حبس شاب بتهمة مواقعة مدرسة أمريكية داخل شقتها بعد تهديدها وابتزازها

أمرت نيابة 6 أكتوبر بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتورط في واقعة مواقعة مدرسة أمريكية داخل محل سكنها، تحت التهديد والابتزاز، وذلك بعد تقدم المجني عليها ببلاغ رسمي ضده.

وجاء في أقوال المدرسة الأمريكية أمام جهات التحقيق، أنها تعرّفت على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودعته إلى العشاء في منزلها، إلا أنها تفاجأت بقيامه بمواقعتها دون رضاها، تحت وطأة التهديد.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضا الطرفين، دون وجود أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.

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