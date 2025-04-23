كلية علوم الرياضة للبنات جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الرياضة أمن قومي»

نظّمت النقابة العامة للمهن الرياضية احتفالية كبرى لتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة «الرياضة أمن قومي» التي أطلقتها النقابة عبر قناة «مصر الرياضية» التي جاءت ضمن فعاليات جائزة الكنانة للتميز الرياضي في نسختها الأولى.

وأوضح الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد الكلية، أن فوز جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالمركز الأول على مستوى 28 كلية في الجامعات المصرية يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة، ويعزز مكانة الجامعة في جميع المجالات العلمية، خاصة بعد فوز عميد الكلية الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، بجائزة أفضل عميد لكليات علوم الرياضة على مستوى الجمهورية.



وأضاف الهاشمي أن المسابقة تهدف إلى دعم القيادة السياسية، وإبراز دور كليات علوم الرياضة كبيوت خبرة علمية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد أن «الرياضة أمن قومي».

كلية علوم الرياضة للبنات جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية المهمة في مقدمتهم مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا، والدكتور جمال محمد علي، الأمين العام للنقابة العامة للمهن الرياضية رئيس الأكاديمية، والدكتور إيهاب منصور، الأمين العام المساعد للنقابة، والأستاذ مسعد أبو الرجال، المدير التنفيذي للنقابة، إضافة إلى حضور عمداء كليات علوم الرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، خلال كلمته في الحفل: إن هذه المسابقة ليست مجرد منافسة بل هي رسالة وطنية سامية تُجسد دور الرياضة في بناء وعي الشباب وتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا فخره العميق بكليات علوم الرياضة المشارِكة في هذه المسابقة الوطنية.

وأشار إلى أن المسابقة تمثل أنموذجًا مُلهمًا لما يمكن أن تقدمه مؤسسات التعليم العالي في دعم القضايا الوطنية من خلال الرياضة، داعيًا إلى استمرار هذه المبادرات التي تُسهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة وتُعزز من مكانة الرياضة ركيزةً أساسية في بناء المجتمع، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، مشددًا على أن النقابة ستواصل دعمها لكل مشروع وطني يهدف إلى النهوض بالرياضة المصرية وتعزيز دورها المجتمعي.

أفضل محتوى وطني هادف

وتم خلال الاحتفالية الإعلان عن الفائزين السبع الأوائل في المسابقة الوطنية لأفضل محتوى وطني هادف، وجاء الترتيب على النحو الآتي:

* كلية علوم الرياضة للبنات – جامعة الأزهر (المركز الأول).

* كلية علوم الرياضة – جامعة طنطا (المركز الثاني).

* كلية علوم الرياضة بنات – جامعة الزقازيق (المركز الثالث).

* كلية علوم الرياضة – جامعة جنوب الوادي (المركز الرابع).

* كلية علوم الرياضة للبنين – جامعة الأزهر (المركز الخامس).

* كلية علوم الرياضة – جامعة الفيوم (المركز السادس).

* كلية علوم الرياضة – جامعة المنوفية (المركز السابع).

تم تسليم الجوائز في أجواء من الفخر والتقدير للجهود المبذولة في الأعمال المشاركة وسط إشادة واسعة بدور النقابة في تحفيز الإبداع ودعم روح الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال الرياضة.

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