حسن الخطيب: التعاون المثمر مع يونيلفر يعزز حركة الاستثمار ويزيد فرص التشغيل

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جيم يوكسيل مدير عام شركة يونيلفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة بالسوق المصري في مجالات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.



وأعرب الوزير عن اعتزازه بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، مؤكدا أهمية التعاون المثمر مع شركة يونيلفر في تعزيز حركة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل.

تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تواكب التطورات العالمية

وأكد «الخطيب» أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تواكب التطورات العالمية، مشددا على أن الحكومة تتبنى سياسات تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

دعم صناعات المنتجات الغذائية

وأشاد وزير الاستثمار بالدور الحيوي للشركة في دعم صناعات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية بالسوق المصري، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر في قطاعات متنوعة تخدم خطط التنمية المستدامة.

ولفت «الخطيب» إلى أهمية دعم الصناعة المحلية عبر شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات التصنيع الغذائي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير بنجاح شركة يونيلفر في تعزيز إنتاجها داخل مصر وتوسيع نشاطها بالمنطقة، مؤكدا أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للاستثمار المسؤول الذي يراعي الاعتبارات البيئية والمجتمعية.

وقال «الخطيب»: إن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وتقديم حوافز تنافسية.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة تدعم خطط شركة يونيلفر للتوسع في السوق المصري والإفريقي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية أكبر في مختلف القطاعات.

وأعرب «الخطيب» عن تقديره لدور شركة يونيلفر في دعم الاقتصاد المصري من خلال مشروعاتها الإنتاجية والمجتمعية، مؤكدا أن الشركة تعد شريكًا استراتيجيًا في خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بإسهامها في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشروعات الشباب.

وأشاد «الخطيب» بدور الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تثمن التزام هذه الشركات بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في عملياتها.

ومن جانبه قال مع جيم يوكسيل، مدير عام شركة يونيلفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، إن الشركة حريصة على تعزيز استثماراتها في مصر موضحًا أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لخطط الشركة بالمنطقة.

كما أشاد يوكسيل بالدعم الحكومي والتعاون المثمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، معربًا عن تطلع الشركة لمزيد من الشراكات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركة يونيلفر ملتزمة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مؤكدا التزام يونيلفر بتقديم منتجات عالية الجودة تواكب تطلعات المستهلك المصري.

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