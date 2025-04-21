أهالي الأقصر يتحدون أشعة الشمس الحارقة ويحتفلون بشم النسيم (صور)

تشهد المنتزهات العامة بمحافظة الأقصر إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة احتفالا بعيد شم النسيم 2025، وسط حالة من الفرحة والسعادة، والذين تحدوا حرارة الطقس التي تبلغ 36 درجة مئوية للعظمى.

احتفالات شم النسيم 2025

وتستقبل ساحة أبو الحجاج بالأقصر وكورنيش النيل والمطاعم والمقاهي المحتفلين بعيد الربيع، كما يحرص بعض المواطنين على تناول وجبة الفسيخ والرنجة التي تعد ضمن الطقوس الأساسية في تلك المناسبة.

ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، إلا أن المواطنون يواصلون مظاهر احتفالات عيد شم النسيم على طرقهم المختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أعياد الربيع، كما يقومون بتوثيق صورًا تذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

وكان محلات الفسيح والرنجة والأسماك المملحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الأقصر ليلة عيد شم النسيم، وسجلت أسعار الأسماك المملحة في الأقصر هذا العام، 250 جنيها لكيلو سمكة الفسيخ، وسعر الرنجة 355 جنيها للكيلو، كما البرطمان زنة 200 جراما للفسيخ الفيليه 75 جنيها، والمخلوط بـ50 جنيها.

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