الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي الأقصر يتحدون أشعة الشمس الحارقة ويحتفلون بشم النسيم (صور)

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

 تشهد المنتزهات العامة بمحافظة الأقصر إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة احتفالا بعيد شم النسيم 2025، وسط حالة من الفرحة والسعادة، والذين تحدوا حرارة الطقس التي تبلغ 36 درجة مئوية للعظمى.

 

احتفالات شم النسيم 2025

 وتستقبل ساحة أبو الحجاج بالأقصر وكورنيش النيل والمطاعم والمقاهي المحتفلين بعيد الربيع، كما يحرص بعض المواطنين على تناول وجبة الفسيخ والرنجة التي تعد ضمن الطقوس الأساسية في تلك المناسبة.

ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، إلا أن المواطنون يواصلون مظاهر احتفالات عيد شم النسيم على طرقهم المختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أعياد الربيع، كما يقومون بتوثيق صورًا تذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

وكان محلات الفسيح والرنجة والأسماك المملحة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الأقصر ليلة عيد شم النسيم، وسجلت  أسعار الأسماك المملحة في الأقصر هذا العام،  250 جنيها لكيلو سمكة الفسيخ، وسعر الرنجة 355 جنيها للكيلو، كما البرطمان زنة 200 جراما للفسيخ الفيليه 75 جنيها، والمخلوط بـ50 جنيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر شم النسيم عيد الربيع عيد شم النسيم كورنيش النيل

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة وفد مدينة تشنزن الصينية إلى الأقصر (صور)

المواطنون يحتفلون بعيد شم النسيم بساحة أبوالحجاج في الأقصر (فيديو)

غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

بعد وفاة شيكا وسعد محمد، استشاري يكشف سر انتشار السرطان وتسمم الدم بين المصريين

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

اعترافات سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

الجامع الأزهر: القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة في النباتات

المزيد
الجريدة الرسمية