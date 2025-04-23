الأزهر يعلن حاجته لـ 27 محاميًّا، الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (۲۷) محاميًّا عن طريق الندب الكلي، من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية؛ للعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية وفروعها.

وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم من المُسكَّنين على وظيفة (محامٍ)؛ طبقًا لاحكام القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣م.

أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالجهاز الإداري للدولة.

أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتي، أو فصل مستقل. الإقامة بالمحافظة المتقدم عليها كرغبة أولى، أو محافظة أخرى حسب رغبة المتقدم كرغبة احتياطية.

موافقة مبدئية من جهة عمله على الندب.

أن يكون على الدرجة المالية الثانية أو الثالثة، وأن يكون حاصلًا على مرتبة (جيد) في تقارير تقويم الأداء عن آخر تقريرين بجهة عمله.

أن تكون درجة القيد ابتدائي أو استئناف؛ بموجب شهادة قيد حديثة مستخرجة من نقابة المحامين.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته.

اجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤها مع اللجنة والاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة عند التقديم:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

بيان حالة وظيفية من جهة العمل معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به الاسم رباعي

- تاریخ الميلاد

- المؤهل والشعبة

- مرتبة تقرير تقويم الأداء لآخر تقريرين

- تاريخ التعيين الفعلي والفرضي

-المجموعة النوعية

- المستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه

- الرقم التأميني

- الموقف الحالي من حيث: على قوة العمل - إجازة بدون مرتب

- منتدب للخارج؛ ما يفيد بأنه من ضمن العاملين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتي، أو فصل مستقل. كارنيه نقابة المحامين سارٍ.

المستندات المطلوبة في حالة الموافقة على الندب:

صورة طبق الأصل من آخر تقريرين.

بيان بتدرج الأجر الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخه.

صحيفة جزاءات موضحًا بها الموقف من الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية،

وبيان بالجزاءات التأديبية الموقَّعة على المتقدم، وما يكون قد صدر ضده من أحكام قضائية حال وجودها.

موافقة جهة العمل على الندب.

تُقدَّم الطلبات باسم مدير عام الشئون الوظيفية باليد، بالإدارة العامة للشئون الوظيفية داخل جامعة الأزهر بالحسين، مُدَوَّن به رقم التليفون الشخصي،

في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال التليفون المحمول.

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