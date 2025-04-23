الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يعلن حاجته لـ 27 محاميًّا، الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

مشيخة الأزهر، فيتو
مشيخة الأزهر، فيتو
ads

أعلن  الأزهر الشريف عن حاجته لـ (۲۷) محاميًّا عن طريق الندب الكلي، من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية؛ للعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية وفروعها.

وجاءت الشروط كالتالي: 

 أن يكون المتقدم من المُسكَّنين على وظيفة (محامٍ)؛ طبقًا لاحكام القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣م.

 أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالجهاز الإداري للدولة.

 أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتي، أو فصل مستقل. الإقامة بالمحافظة المتقدم عليها كرغبة أولى، أو محافظة أخرى حسب رغبة المتقدم كرغبة احتياطية. 

موافقة مبدئية من جهة عمله على الندب.

 أن يكون على الدرجة المالية الثانية أو الثالثة، وأن يكون حاصلًا على مرتبة (جيد) في تقارير تقويم الأداء عن آخر تقريرين بجهة عمله. 

أن تكون درجة القيد ابتدائي أو استئناف؛ بموجب شهادة قيد حديثة مستخرجة من نقابة المحامين.

 إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته. 

اجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤها مع اللجنة والاختبارات المقررة.

 المستندات المطلوبة عند التقديم: 

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية). 

بيان حالة وظيفية من جهة العمل معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به الاسم رباعي 

- تاریخ الميلاد 

- المؤهل والشعبة

 - مرتبة تقرير تقويم الأداء لآخر تقريرين 

- تاريخ التعيين الفعلي والفرضي 

-المجموعة النوعية 

- المستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه 

- الرقم التأميني 

- الموقف الحالي من حيث: على قوة العمل - إجازة بدون مرتب 

- منتدب للخارج؛ ما يفيد بأنه من ضمن العاملين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة، وليس على حساب صناديق خاصة، أو تمويل ذاتي، أو فصل مستقل. كارنيه نقابة المحامين سارٍ. 

المستندات المطلوبة في حالة الموافقة على الندب: 

صورة طبق الأصل من آخر تقريرين. 

بيان بتدرج الأجر الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخه. 

صحيفة جزاءات موضحًا بها الموقف من الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية، 

وبيان بالجزاءات التأديبية الموقَّعة على المتقدم، وما يكون قد صدر ضده من أحكام قضائية حال وجودها. 

موافقة جهة العمل على الندب. 

تُقدَّم الطلبات باسم  مدير عام الشئون الوظيفية باليد، بالإدارة العامة للشئون الوظيفية داخل جامعة الأزهر بالحسين، مُدَوَّن به رقم التليفون الشخصي، 

في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف؛ على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال التليفون المحمول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف جامعة الأزهر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

مواد متعلقة

في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الشيخ حسونة النواوي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الأسبق

الثانية من نوعها، جامعة الأزهر فرع الزقازيق تناقش اليوم رسالة ماجستير لباحثة متوفاة

صداقة البابا وشيخ الأزهر.. أبرز المحطات في علاقة الطيب وفرنسيس.. 2016 تشهد عودة العلاقات ولقاءات متكررة لتعزيز العيش المشترك.. ووثيقة الأخوة الإنسانية تتوج جهود الرمزين للسلام العالمي

تدريب الطلاب والباحثين على تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد بكلية الوافدين بجامعة الأزهر

ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

غرفة الطباعة تنظم ندوة حول متطلبات التصدير والامتثال البيئي

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية