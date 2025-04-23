نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن أوروبا في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا، تعارض الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ورفع العقوبات عنها.

أوروبا تعارض الاعتراف بسيادة روسيا على القرم





وقال الدبلوماسيين الأوروبيين: إن هدف المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي كان أن يتوصل الأمريكيون والأوروبيون والأوكرانيون إلى موقف مشترك بشأن حل الصراع في أوكرانيا. ووفقا لهذه المصادر، لم يوافق الأوروبيون والأوكرانيون على بعض مقترحات واشنطن، ما أدى إلى انقسام آراء الأطراف.



وذكر أحد الدبلوماسيين للوكالة: "بالإضافة إلى موضوع الاعتراف بتبعية القرم، لا تزال هناك عقبات رئيسية أخرى، بما في ذلك رغبة روسيا في رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي قبل استكمال المفاوضات، وهو ما تعارضه أوروبا بشدة".

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح في اجتماع لندن الأربعاء، أن تعترف الدول الأوروبية وأوكرانيا بسيادة روسيا على القرم، في حين يأمل حلفاء نظام كييف في الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا في المقابل.

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