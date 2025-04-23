مشيدا بإخلاص العمال، عبد المنعم الجمل: قطاع الغزل شريان هام يغذي الاقتصاد الوطني والعربي

أكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن رواد نقابة النسبج دائما أصحاب بصمة واضحة في تماسك العمل النقابى، بدءا من أحمد فهيم، مرورا بسيد راشد وسعيد الجوهري، وصولا لرئيسها الحالي عبد الفتاح إبراهيم.

مؤتمر الجمعية العمومية للغزل والنسيج

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر الجمعية العمومية للغزل والنسيج، بحضور اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والنسيج والملابس، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة، وعصام صادق المدير المالي والإداري بالشركة القابضة.

إضافة إلى لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية والأمين العام لاتحاد النقابات العالمى بامييس كريستاس، ووفود عمالية عربية.

إضافة إلى رؤساء شركات الغزل والنسيج ومن الجهاز المركزى للمحاسبات أحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات وإيمان صبري رئيس قطاع النقابات العمالية بالمحاسبات.

وقال عبد المنعم الجمل: إن قطاع الغزل عصب وشريان هام يغذي الاقتصاد الوطني والعربي، مثمنا جهد وإخلاص دور عمال الغزل فى دوران عجلة ومسيرة الإنتاج، مشيدا بدور التنظيم النقابى للنسيج وإسهامه الفعال فى إثراء الحركة الإنتاجية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب التضامن فهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إنه من دواعى سروري التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح للحكومة بتوفير الدعم الكامل لتحديث القطاع، مشيدا بدور وزير قطاع الاعمال العام فى تذليل كافة العقبات من أجل تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأكد الجمل أن الاتحاد العام سيظل مساندا لنقابة الغزل والنسيج فى كافة المحافل.

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