رئيس نقابة النسيج: المرحلة الحالية تشهد حراكًا واسعًا لتطوير القطاع

انطلقت فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام لاتحادي عمال النسيج الدولى والعربى صباح اليوم الأربعاء.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة إلى أهمية المرحلة الحالية التي تشهد حراكًا واسعًا في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج، ودور النقابة في دعم العاملين والارتقاء بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

نتائج مراجعة الجهاز للموازنة العامة للنقابة والحسابات الختامية

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عبد الله، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، نتائج مراجعة الجهاز للموازنة العامة للنقابة والحسابات الختامية، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات التي وردت في التقرير المالي، والتي يجري العمل حاليًا على تسويتها بالتعاون بين الجهاز والنقابة.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

أبرز ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات:

عدم قيام النقابة بالتأمين على بعض الأصول، والتي تُقدّر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية بعض المبالغ المستحقة.

تأخر بعض الشركات في سداد اشتراكات مستحقة للنقابة بلغت قيمتها نحو 660 ألف جنيه.

وأكد عبد الله أن التعاون القائم بين الجهاز المركزي للمحاسبات والنقابة العامة ساهم في التوصل إلى أفضل الصيغ المالية والإجرائية، بما يصب في صالح أعضاء النقابة ويحافظ على مواردها، مشيدًا في الوقت ذاته بـ"نقابة الغزل والنسيج" كواحدة من أكثر النقابات التزامًا وتعاونًا مع توصيات الجهاز وحرصًا على تطبيق المعايير الرقابية والمالية بدقة.

فيما أعرب يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، عن تقديره العميق للحركة العمالية المصرية، موجهًا تحية خاصة إلى عمال مصر وأعضاء نقابة الغزل والنسيج على ما يمثلونه من تاريخ عريق ومشرف في ميدان العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال.

وأشار يوسف إلى أن الاتحاد الحر لعمال البحرين يثمّن الدور الريادي لنقابة الغزل والنسيج في قطاع استراتيجي يشكل نسيج الاقتصاد المصري، مؤكدًا إيمان الاتحاد بضرورة وحدة العمل النقابي العربي من أجل تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى معيشة العمال في مختلف الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.