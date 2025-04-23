رئيس نقابة النسيج يكشف تفاصيل أكبر مصنع غزل مصري بالعالم

أعلن مؤتمر الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام لاتحادي عمال النسيج الدولي والعربي عن تفاصيل أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل "١' بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس.

ويقع المصنع على مساحة ٦٢ ألف متر ويضم نحو ١٨٣ ألف مردن و٣٧٦ ماكينة وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة ١٥ طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.

رؤساء النقابات العمالية

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للغزل والنسيج بحضور لواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والنسيج والملابس والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة وعصام صادق المدير المالى والادارى بالشركة القابضة وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر إضافة إلى لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية والامين العام لاتحاد النقابات العالمى بامييس كريستاس ووفود عمالية عربية.



ومن الجهاز المركزى للمحاسبات أحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وإيمان صبري رئيس قطاع النقابات العمالية بالمحاسبات.

وقال عبد الفتاح ابراهيم الامين العام لاتحادي عمال النسيج الدولى والعربى: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل المزيد من الجهد من أجل توطين صناعة الغزل والنسيج والاتجاه بها إلى العالمية.

وقال ان المصنع إضافة جديدة إلى المصانع التي سبق تدشينها الفترة الماضية ضمن المشروع القومى لتطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو ١.٥مليار دولار منوها بان انشاء المصنع إنجازا كبيرا لوزارة قطاع الاعمال العام كونه يوفر نحو مليار دولار واردات من الغزل سنويا بجانب أنه يلبى متطلبات المصانع المحلية وملحقة بالمصنع صالة إنتاج تستخدم في الاستفادة من العوادم الناتجة عن مصانع الغزل الجديدة والتي تم تطويرها، وتضم ٣٠٠٠مردن بطاقة إنتاجية مستهدفة ١٧ طن يومي خيوط سميكة والمستخدمة في إنتاج الأقمشة السميكة مثل الجينز والمصنع مزود بمحطة كهرباء جديدة وتم إعداد برامج صيانة كاملة لكل المعدات من أجل رفع كفاءتها وتحسين بيئة العمل.

واكد الامين العام لاتحاد النسيج العربى والدولى ان مصنع "غزل ١" الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي ويعكس التزام الدولة وان تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية يسهم فى زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية مما يفتح أسواقًا جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي مؤكدا الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

وكشف ان مصنع غزل "١' يتكون من ٤ أجزاء، الأول متعلق بإنتاج ‏الغزل الرفيع ومٌخصص للتصدير خاصة في ظل الإقبال الكبير على القطن المصرى طويل التيلة ومنافسته العالمية والثاني لإعادة تصنيع" الريسيكل' من العوادم وهو مخصص لتصنيع اقمشة" الجينز' وسيتم التعاون مع شركة دمياط التي تصنع " الجينز 'في هذا الشأن، أما الثالث مخصص"للتطبيق والزوى" وهي قيمة مضافة عالية لتحسين خواص الخيوط الرفيعة وفقا للمواصفات العالمية والجزء الرابع عبارة عن حرق الوبرة لزيادة لمعان وجودة الأقطان والغزول المنتجة والقضاء على الشعيرات وكل ذلك قيمة مضافة عالمية تجعل من المنتج منافسا عالميا بقوة في مختلف أسواق العالم.

وقال: نستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو ٥٠ مليار جنيه إلى ١٨٨ ألف طن من الغزول و١٩٨ مليون متر من النسيج و١٥ ألف طن من الوبريات، إلى جانب ٥٠ مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو ٢.٥ مليار دولار سنويا.

وأكد أن اهتمام الدولة بالقطاع ساهم في إحداث قفزة بالصادرات النسجية من الغزل والمنسوجات حيث تجاوزت المليار دولار.

منتجات الغزل والنسيج المصرية

وتصدرت تركيا الدول الأعلى استيرادًا لمنتجات الغزل والنسيج المصرية إذ استحوذت وحدها على نحو ٣٤% من إجمالي صادرات القطاع بما يعادل ٣٤٣ مليون دولار.

مصنع الغزل العالمى

قال “إبراهيم”. إن النقابة ستظل الحارس الأمين لمليون و٢٠٠ ألف عامل بحقول الغزل والنسيج قاصدة مواكبة تكنولوجيا مصنع الغزل العالمى وأيضا لصالح المشروع القومى لتطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

وقال إنه تتويج لدور نقابة الغزل والنسيج العريقة والتى لعبت دورا استراتيجيا من أجل الحفاظ على تلك الصناعة فقد خلدت شبكة مترو القاهرة الكبرى هذا الجهد وخصصت لافتة على إحدى بوابات محطة مترو المظلات مدون عليها " النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج '

وأكد أن النقابة العامة حريصة على أداء دورها التشريعي الوطني فى القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بدولاب العمل والانتاج ويعد قانون العمل الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا تشريعا يحدث فارقا في جذب الاستثمارات كونه ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج.

يذكر أن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يأتي وسط أحدث وأعياد في مجملها محل تقدير واهتمام بالغ الأثر.

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