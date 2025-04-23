احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية في القاهرة

يقيم الاتحاد العام للمنتجين العرب احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك ضمن مهرجان الدوحة للدراما والأغنية العربية، في الفترة من 24 إلى 27 مايو 2025.

و تٌقام الاحتفالية في 6 مايو بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر، وذلك يأتي بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية.

احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية

وأكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد، أن الاحتفالية ستتضمن الإعلان عن نتائج استفتاء الاتحاد لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التي قُدمت خلال شهر رمضان 2025، بالإضافة إلى نتائج مسابقة AIM التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة MTI ومشاركة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الانتاج الإعلامي.

كما ستشهد فعاليات مهرجان الدوحة إقامة النسخة الثالثة من مهرجان علوم الإعلام، حيث دعا الدكتور سامي الشريف، رئيس المهرجان، جميع كليات الإعلام للمشاركة بمشروعات تخرج طلابها، مع تقديم جوائز عينية للمشروعات الفائزة.

وأشاد الدكتور سامي الشريف بالجهود المتميزة التي يقوم بها الاتحاد العام للمنتجين العرب في دعم أهمية طلاب الإعلام والفنون، مؤكدًا أنهم صناع المستقبل في مجالي الإعلام والفنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.