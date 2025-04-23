الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية في القاهرة

مؤتمر الأول للدراما
مؤتمر الأول للدراما العربية في القاهرة

 يقيم الاتحاد العام للمنتجين العرب احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك ضمن مهرجان الدوحة للدراما والأغنية العربية، في الفترة من 24 إلى 27 مايو 2025.

و تٌقام الاحتفالية  في 6 مايو بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر، وذلك يأتي بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية. 

احتفالية تمهيدية للمؤتمر الأول للدراما العربية

وأكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد، أن الاحتفالية ستتضمن الإعلان عن نتائج استفتاء الاتحاد لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التي قُدمت خلال شهر رمضان 2025، بالإضافة إلى نتائج مسابقة AIM التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة MTI ومشاركة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الانتاج الإعلامي.

كما ستشهد فعاليات مهرجان الدوحة إقامة النسخة الثالثة من مهرجان علوم الإعلام، حيث دعا الدكتور سامي الشريف، رئيس المهرجان، جميع كليات الإعلام للمشاركة بمشروعات تخرج طلابها، مع تقديم جوائز عينية للمشروعات الفائزة.

وأشاد الدكتور سامي الشريف بالجهود المتميزة التي يقوم بها الاتحاد العام للمنتجين العرب في دعم أهمية طلاب الإعلام والفنون، مؤكدًا أنهم صناع المستقبل في مجالي الإعلام والفنون.

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الانتاج الاعلامي الدكتور سامي الشريف جامعة الدول العربية مدينة الانتاج الاعلامي مدينة الإنتاج
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