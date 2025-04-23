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ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة 155 ألف طن

ميناء الاسكندريه
ميناء الاسكندريه

استقبلت الهيئة العامة  لميناء الإسكندرية الأربعاء سفينة الحاويات العملاقة MSC LORENZA  توكيل  MSC التي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة الهيئة العامة للميناء  حيث تم إستقبالها على رصيف 96 المخصص لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة.

 

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يذكر أن السفينة MSC LORENZA  قد تم بناؤهاعام 2024  برقم التسجيل  IMO 9962598  وهي أكبر سفينة حاويات تصل إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تاريخها ويصل طول السفينة التي ترفع العلم الليبيري إلى  366 م بغاطس يصل إلى حوالي  13.9م وتصل سرعتها القصوى إلى 17.8 عقدة بحمولة كلية 155084  ألف طن بطاقة 15128 حاوية مكافئة وجار  حاليا العمل على تفريغ  حمولتها.

وقالت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة MSC LORENZA  الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في تركيا في 20 ابريل الجاري حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن الميناء قادر على استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة الحديثة.

 


وفي هذا السياق، وجه اللواء بحري  أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة MSC LORENZA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة والذين اتخذوا كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي.

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لميناء الاسكندريه بميناء الدخيلة لشركة الأسكندرية عبد المعطي حواش

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