ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة 155 ألف طن

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الأربعاء سفينة الحاويات العملاقة MSC LORENZA توكيل MSC التي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة الهيئة العامة للميناء حيث تم إستقبالها على رصيف 96 المخصص لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة.

يذكر أن السفينة MSC LORENZA قد تم بناؤهاعام 2024 برقم التسجيل IMO 9962598 وهي أكبر سفينة حاويات تصل إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تاريخها ويصل طول السفينة التي ترفع العلم الليبيري إلى 366 م بغاطس يصل إلى حوالي 13.9م وتصل سرعتها القصوى إلى 17.8 عقدة بحمولة كلية 155084 ألف طن بطاقة 15128 حاوية مكافئة وجار حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

وقالت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة MSC LORENZA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في تركيا في 20 ابريل الجاري حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن الميناء قادر على استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة الحديثة.



وفي هذا السياق، وجه اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة MSC LORENZA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة والذين اتخذوا كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي.

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