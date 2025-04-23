"اليونيدو" يدعم الصناعات الخضراء والمشروعات الصغيرة في مصر بـ 1.5 مليون يورو

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا هامًا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO، وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون الحالية والمستقبلية لتنفيذ مشروعات "التحول الأخضر" في مصر وصون مواردها الطبيعية القيمة.



حضر الاجتماع باتريك جيلبرت الممثل الإقليمي لليونيدو في مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمي لليونيدو، وأيمن الذهبي مدير المشروع، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.



وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن "اليونيدو" يعتبر شريكًا أساسيًا لمصر في مساعيها نحو تحقيق "التحول الأخضر" المستدام، وجرى استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ "مشروع الغردقة الخضراء"، الذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي الفريد في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستفادة من مصادر المياه، ودعم السياحة البيئية المسؤولة، ومكافحة الصيد الجائر.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الدراسات التي يجريها المشروع، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية.



كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وحماية الطبيعة في منطقة البحر الأحمر، وعلى رأسها "مشروع شرم الشيخ الخضراء" والمبادرة المصرية المنتظرة لإعلان "البحر الأحمر" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل قدره 15 مليون دولار.

ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة لتحقيق نتائج أكثر تكاملًا واستدامة.



وتطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من هذا التنسيق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى فكرة تأسيس صندوق للطبيعة داخل أحد البنوك الوطنية، بهدف تقليل المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.



من جانبه، أعرب باتريك جيلبرت عن تقديره لهذا الاجتماع وأكد على عمق التعاون بين "اليونيدو" ووزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة، معربًا عن تطلع البرنامج لدعم تنفيذ أجندة "التحول الأخضر" في مصر خلال المرحلة المقبلة.



كما أشارت الدكتورة جيهان بيومي إلى الدعم الفني الذي يقدمه "اليونيدو" من خلال "مشروع الغردقة الخضراء" لإعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوى، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى في منطقة البحر الأحمر.

وأكدت استعداد البرنامج لتقديم الدعم في إعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية لمصر، باعتباره أحد المجالات التي يتمتع فيها البرنامج بخبرة واسعة.



مناقشة تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة

وخلال الاجتماع، جرى أيضًا مناقشة تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة، الذي ينفذه "اليونيدو" بتمويل قدره 20 مليون يورو في 8 دول كبديل لمشروع سويتش ميد، ويهدف المشروع إلى تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتضمن ثلاثة مشروعات فرعية، أحدها يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى تطوير السياسات لخلق بيئة مواتية "للتحول الأخضر"، وذلك بتمويل قدره 12 مليون يورو، سيخصص لمصر منها 1.5 مليون يورو على مدار 4 سنوات.

ويرتكز هذا المكون على محورين رئيسيين؛ التنفيذ وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد. وقد تم تحديد قطاعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات كأولوية للاقتصاد الدائري في مصر، بالإضافة إلى دعم السياسات والاستراتيجيات والمشروعات القائمة مثل مشروع الصناعة الخضراء GSI، بهدف دعم 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في مصر باستثمارات قدرها 4 ملايين يورو، مع استهداف تمكين 20% من هذه المشروعات من الوصول إلى التمويل البنكي، ودعم إنشاء نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة، وتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا، واستكشاف الفرص والنماذج الدوارة الممكنة والشركاء المحتملين وإمكانية التوسع مع شركات أخرى.



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