مصر تحتفل بيوم الأرض 2025 تحت شعار "قوتنا كوكبنا"

شاركت مصر دول العالم الاحتفال بيوم الأرض 2025، الذي يوافق الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، وتهدف فعاليات هذا العام إلى حشد الجهود العالمية لدعم الطاقة المتجددة ومضاعفة إنتاج الكهرباء النظيفة عالميًا ثلاث مرات بحلول عام 2030.



وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بهذه المناسبة الهامة، وتشمل هذه الفعاليات حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة بهدف رفع الوعي البيئي ونشر الممارسات المستدامة بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم عدد من الندوات وورش العمل الفنية في المدارس والجامعات وقصور الثقافة لتعزيز الثقافة البيئية لدى النشء والشباب، كما تتضمن الاحتفالات تنفيذ حملات نظافة وتشجير في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن يوم الأرض يمثل فرصة حقيقية للتأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه حماية البيئة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، موضحة أن مشاركة مصر الفاعلة في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية الراسخ بالجهود الدولية لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال استخدام الكهرباء النظيفة من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى العالم.



وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دمج البعد البيئي في سياسات الطاقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة، بما يساهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء وتحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.



وفي إطار جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الأهمية التي توليها الوزارة لمجال توليد الطاقة من المخلفات كحل مستدام لإدارة النفايات وتوفير مصادر بديلة للطاقة.

وأشارت إلى التعاون المثمر بين وزارات البيئة والكهرباء والتنمية المحلية والهيئات المعنية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة البلدية، حيث تم تخصيص مواقع لإنشاء مصانع في عدد من المحافظات مثل الجيزة والغربية.

وأوضحت أن هذه المشروعات تساهم في تقليل حجم المخلفات المتراكمة وخفض الانبعاثات الناتجة عن تحللها، بالإضافة إلى توليد طاقة كهربائية نظيفة يمكن إضافتها إلى الشبكة القومية للكهرباء، كما أشارت إلى إصدار التعريفة التحفيزية لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.



إنجازات بيئية وجهود مستمرة نحو مستقبل مستدام

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من الإنجازات البيئية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على العمل الجاري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، كما أكدت على جهود الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتشجيع المشروعات الخضراء من خلال التمويل الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص.



جدير بالذكر أن يوم الأرض هو حدث سنوي عالمي يُحتفل به في 22 أبريل من كل عام للتعبير عن الدعم لحماية البيئة، وقد بدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 1970.



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