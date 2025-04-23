لإقامة دورات تدريبية، اتفاقية تعاون بين كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وجمعية سفراء الهداية

وقعت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة اتفاقية تعاون مع جمعية سفراء الهداية، برعاية من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك بحضور إدارة الكلية ومجلس إدارة الجمعية، وقد افتتحت مراسم التوقيع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور إبراهيم هاشم عضو هيئة التدريس بالكلية، ثم كلمة ترحيبية من الدكتور محمود محمد حسين عميد الكلية، أعقبها كلمة الحاج رضوان المارديني، رئيس مجلس إدارة الجمعية بتقديم كلمة تعريفية بأنشطة الجمعية مُعربًا عن سعادته البالغة ومجلس إدارة الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع أقدم كليات الجامعة كلية أصول الدين بالقاهرة الأم.

ثم توالت الكلمات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير عام الكلية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية أعرب فيها الجميع عن سعادتهم بتوقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين، وفي نهاية المراسم تم توقيع الاتفاقية والتقاط الصور التذكارية؛ تسجيلًا للحدث وسعادةً ببدء مرحلة جديدة من مراحل خدمة طلاب كلية أصول الدين بالقاهرة.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في المجالات الآتية وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الطرفين وهي كالآتي:

- إقامة دورات تدريبية في مختلف التخصصات التي تعنى الكلية بدراستها التفسير، الحديث العقيدة الدعوة.

- تقوم الكلية بتوفير المادة العلمية والأساتذة المتخصصين، والمكان المناسب لانعقادها.

- تقوم الجمعية بتحمل التكاليف اللازمة لانعقاد هذه الدورات.

- توفر الجمعية السكن والإعاشة اللازمة للطلاب المصريين والوافدين المتفوقين، ممن لا تنطبق عليهم شروط السكن بالمدن الجامعية، ويرغبون في السكن بالقاهرة.

- توفر الكلية المكان المناسب لإقامة الفعاليات العلمية المختلفة للجمعية، بما يتوافق مع النظام العلمي والأكاديمي للكلية، ولائحتها الداخلية، بعد موافقة الجهات المختصة، كما تنظم الكلية حفل سنوي لتكريم أوائل الدفعات برعاية الجمعية.

- تتعاون الجمعية مع الكلية في إقامة الفعاليات المتنوعة في مختلف المناسبات وكذلك عقد مسابقة القرآن الكريم الخاصة بالطلاب الوافدين.

- توفر الكلية احتياجات هذه الفعاليات من المحكمين والمتخصصين في القرآن وعلومه وتوفر الجمعية النفقات اللازمة لإقامة هذه المسابقات والفعاليات.

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