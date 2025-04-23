الأربعاء 23 أبريل 2025
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تعرف على تشكيل لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الناقد السينمائي
الناقد السينمائي البارز عصام زكريا

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تشكيل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين للدورة الحادية عشرة من المهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2025.

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تضم اللجنة الناقد السينمائي البارز عصام زكريا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال النقد السينمائي، والناقدة رانيا يوسف، المعروفة بمشاركاتها الفعّالة في تقييم الأعمال الفنية، والناقد ضياء مرعي، الذي يُعد من الأصوات النقدية المتميزة في الساحة السينمائية.

 

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يُعد من الفعاليات السينمائية البارزة في المنطقة، حيث يُوفر منصة لعرض الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويُتيح الفرصة لصناع السينما للتواصل وتبادل الخبرات


وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار  بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، شركة باشون للإنتاج الفني.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم عصام زكريا والناقدة رانيا يوسف وزارة الثقافة

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