الثلاثاء 15 أبريل 2025
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سياسة

وزير المالية: 1100 جنيه أقل زيادة في مرتبات يوليو

موعد صرف المرتبات
موعد صرف المرتبات بالزيادات الجديدة

 كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

جاء ذلك خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وأعلن وزير المالية، أن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وأضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الماليه وزير المالية مرتبات شهر يوليو الخدمة المدنية الموازنة

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