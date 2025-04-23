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أخبار مصر

اليوم، مؤتمر "عمومية النسيج ' يكشف الستار عن أكبر مصنع غزل مصري بالعالم

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج،فيتو
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تنطلق فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للغزل والنسيج  برئاسة عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام لاتحادي عمال النسيج الدولى والعربى صباح اليوم الأربعاء.

يستعرض المؤتمر مجموعة من الرؤى النقابية المستقبلية نحو تطوير وتحديث الأداء الفني لمليون و٢٠٠ الف عامل بحقول الغزل والنسيج بقصد مواكبة تكنولوجيا اكبر مصنع للغزل فى العالم يقع بمدينة المحلة.

ويكشف المؤتمر عن الاستحقاقات والإسهامات التشريعية التي شاركت بها التنظيم النقابي لعمال الغزل والنسيج منها قانوني التأمينات والعمل الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤخرا.

يشارك فعاليات المؤتمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وقيادات عمالية بارزة ونخب من خبراء العمل النقابي ورواد قلاع صناعة الغزل وشخصيات سياسية وحزبية بارزة بالاضافة إلى اعضاء الاتحاد العربى للغزل والنسيج وصناعة الملابس.  

يكرم مؤتمر عمومية النسيج رواد صٌناع النسيج لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في النهوض بمسيرة التنمية والإنتاج.

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