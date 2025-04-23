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رياضة

منافس الأهلي في مونديال الأندية، أزمة سوء سلوك تضرب صفوف بورتو البرتغالي

بورتو، فيتو
بورتو، فيتو

فتح نادي بورتو البرتغالي تحقيقًا مع عدد من لاعبي الفريق الأول بسبب مشاركتهم في حفلة عيد ميلاد غير مصرح بها للاعب أوتافيو.

أزمة داخل نادي بورتو البرتغالي 

وبحسب صحفية آس الإسبانية استمرت الحفلة حتى الساعة الرابعة فجرًا، مما ينتهك قواعد الانضباط الداخلية للنادي. 

واللاعبون الخاضعون للتحقيق هم: 
- سامو أوموروديون
- داني ناماسو
- أوتافيو
- تياغو دجالو
- ويليام جوميز

ويواجه، اللاعب مارتيم فرنانديز غرامة مالية فقط بعدما أثبت أنه غادر الحفلة في الساعة الواحدة صباحًا.

 قد يتوسع التحقيق ليشمل لاعبين آخرين في الساعات المقبلة. يأتي هذا الحادث في وقت حساس بالنسبة لبورتو، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري البرتغالي ويواجه تحديات في التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يذكر أن بورتو يتواجد مع النادي الأهلي في المجموعة الأولى لمونديال كأس العالم للأندية في أمريكا برفقة أندية إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي.

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