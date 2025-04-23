في ذكرى ميلاده، قائمة بأشهر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الذي وافته المنية قبل أن يُكمل عامه الـ ٤٩، عقب التدهور المفاجئ فى حالته الصحية نتيجة إصابة بورم خبيث فى المخ.

وقبل رحيله كان أشرف مصيلحي يشغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية.

الفنان أشرف مصيلحي

وخلال السطور التالية تستعرض فيتو ومضات من حياة أشرف مصليحي وقائمة بأقوي مشاركاته الفنية:

ولد الفنان أشرف مصيلحي في شهر أبريل من عام 1974 بالقاهرة والتحق بالمعهد الفني الصناعي، وقضى فيه سنوات الدراسة ثم تخرج منه والتفت إلى العمل السينمائي.

بدايته في السينما جاءت من خلال إشتراكه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة عام 2001، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: (أسرار البنات، جواز بقرار جمهوري، أول مرة تحب يا قلبي، الحياة منتهى اللذة، الرهينة، خالتي فرنسا، الجزيرة، وشارع 18).

كما شارك في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل (سوء تفاهم، وهز وسط البلد، وقضية رأي عام، مسلسل عيون القلب، وحارة المجانين، مسلسل لهفة) وآخر مشاركته بالشاشة الصغيرة كانت من خلال مسلسل الاختيار.

أما عن حياته الشخصية فكان أشرف مصيلحي متزوجا من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج الراحل حسن الصيفي والممثلة المُعتزلة زهرة العلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.