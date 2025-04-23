اتحاد الغرف السياحية يستقبل وفدا عمانيا لبحث فرص الاستثمار السياحي

استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية وفدا من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال السياحة، واستكشاف فرص الاستثمار المختلفة بالقطاع السياحي في مصر والذي وصفه الجانب العماني بالواعد.

واستهل محمد أيوب عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، اللقاء بكلمة ترحيبية، قدّم خلالها نبذة تعريفية عن الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، مع استعراض أبرز أنشطته ودوره في دعم وتنمية قطاع السياحة في مصر، كما استعرض أيوب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والتطورات الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، مما يجعله بيئة جاذبة للمستثمرين.



الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي المصري

من جانبها، أكدت الدكتورة سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لقطاع السياحة والتطوير العقاري، على أهمية تطوير برامج سياحية متكاملة ومشتركة بين الشركات العُمانية والمصرية، تستهدف الأسواق البعيدة الراغبة في زيارة أكثر من وجهة داخل المنطقة، مما يفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون السياحي.

وأشارت الحارثية إلى النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية العُمانية في مختلف المجالات، والتطلع إلى توسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الصناعة والتحول الرقمي والابتكار، باعتبارها مجالات واعدة للاستثمار المشترك.

الاستثمارات العمانية في مصر

كما قدم قيس بن عامر الشيباني نائب رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، عرضًا مرئيًا تناول خلاله فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى ان الاستثمارات العُمانية في مصر تشهد نموا متزايدا، وأشاد بمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات تنمية الصادرات والتبادل التجاري.

وطالب الوفد العماني ببحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد في مجالات السياحة الترفيهية والعلاجية، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الوفد العُماني الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال، حيث من المقرر أن يعقدوا سلسلة من الاجتماعات والزيارات لعدد من المؤسسات الاقتصادية البارزة في القاهرة، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري، بهدف بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين.

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