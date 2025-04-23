الكاتبة الأردنية نور العتيبي في ضيافة مكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات لقاءً مع الكاتبة الأردنية نور العتيبي لمناقشة أحدث إصداراتها وتجاربها الروائية المتنوعة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



الكاتبة نور العتيبي هي كاتبة أردنية لها أربعة إصدارات جميعها ذات طابع اجتماعي، وتُعرف بتميزها الإبداعي وأسلوبها الأدبي الفريد الذي يجمع بين العاطفة والفكر العميق.

بدأت العتيبي مسيرتها الكتابية عام 2016م، وأصدرت أول كتاب لها بعنوان "مهما كلف الأمر" والذي كان مستوحى من تجربة شخصية

وشكل هذا العمل نقطة تحول هامة في حياتها الأدبية. ومن بين أعمالها الأدبية الأخرى رواية "فقدته مرتين" ورواية "مدينة الظلال" وكتاب "قلب أخضر".

يتضمن اللقاء مشاركة الكاتبة نور العتيبي لقصص ملهمة من مسيرتها الأدبية، وكيفية تطور أعمالها وأفكارها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهتها في مجال الكتابة وكيف تغلبت عليها، وأيضًا تبادل الآراء والخبرات الأدبية بين الكاتبة والجمهور.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تحرص على دعوة الرموز من الأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب من خلال سلسلة أمسيات (لقاء مع كاتب) وذلك استكمالًا لدورها المجتمعي كراعية للفن والأدب.

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