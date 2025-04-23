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خارج الحدود

السفير الإيراني يعتذر عن عدم حضور استدعاء الخارجية اللبنانية

السفير الإيراني لدى
السفير الإيراني لدى لبنان، فيتو

ذكر  السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني اليوم الأربعاء، أنه تم تبليغه باستدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن منشوراته حول السلاح، لكنه اعتذر عن عدم الحضور اليوم ولم يحدد له بعد موعد آخر.

السفير الإيراني في لبنان يعتذر عن عدم الحضور

وأضاف  السفير أماني، في شأن تسليم سلاح حزب الله: "نحن نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون، وإيران لا تعارض التوافق بين الأحزاب اللبنانية".

وتابع  أماني  "في لبنان هناك احتلال وهناك فئة تريد الدفاع عن نفسها وتطالب بالعون"، مشيرا إلى أن "حزب الله وحماس لم يهزما".

 

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لبنان يستدعي سفير إيران بسبب سلاح حزب الله

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، استدعت الثلاثاء، السفير أماني على خلفية ما دونه على صفحته على منصة X حول موضوع حصرية السلاح.

وكان السفير مجتبى أماني كتب على "إكس"، "إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ تمنع دولًا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".

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السفير الإيراني في لبنان لبنان حزب الله

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لبنان يستدعي سفير إيران بسبب سلاح حزب الله
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