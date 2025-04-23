الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

محاكمة عامل متهم بالتحرش بالسيدات داخل وسائل المواصلات في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بإحالة عامل متهم باتخاذ وسائل المواصلات في منطقة النزهة وسيلة لممارسة نشاطه الخبيث في التحرش بالسيدات للمحاكمة الجنائية. 


البداية كانت ببلاغ تقدمت به سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لتحرشه بها حال استقلالها أتوبيس بدائرة القسم.

على الفور شكلت مباحث النزهة فريق بحث وعقب إجراء التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه يتخذ من وسائل المواصلات وسيلة للتحرش بالسيدات قائلا: "أنا مريض ستات".

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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