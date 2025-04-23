5 ملايين جنيه حصيلة النشاط الإجرامي.. تجديد حبس عصابة النصب على الحجاج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القائمين على 5 شركات سياحية تدار بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة 15 يوما على ذمة التحقيق.



وقال المتهمون إنهم نجحوا بتلك الحيلة في استقطاب عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضتي الحج والعمرة مقابل 100 ألف جنيه عن الحاج الواحد.

وأشار المتهمون إلى أنهم نجحوا في تحصيل مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه من المواطنين، وأمرت النيابة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.

النصب على راغبي الحج والعمرة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على خاتم الشركة – جواز سفر – صورة جواز سفر - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أوراق دعاية وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.