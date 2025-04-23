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خارج الحدود

بيان أوروبي مشترك: إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات لغزة دون عراقيل

ادخال المساعدات الإنسانية
ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

قال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الأربعاء بشأن غزة إنه لا ينبغي أبدا استخدام المساعدات أداة سياسية، وإسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات دون عراقيل.

الاتحاد الأوروبي يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وفي السياق ذاته أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما، محذرة من أن هذه السياسة تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان بشكل خطير جدا.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقد  بمقر المنظمة في نيويورك: إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أكد غياب أي تدفق للمساعدات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.

نقص حاد في مخزون الغذاء بغزة

وأوضح دوجاريك أن مخزونات الغذاء باتت شبه منعدمة، بينما توشك الأدوية والإمدادات الطبية على النفاد تماما، مما يهدد حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع.

 

وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة يواجه خطر الانهيار التام نتيجة النقص الحاد في الموارد.

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ألمانيا غزة المساعدات الانسانية

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