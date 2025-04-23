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الصحة: إغلاق عيادتي "هليوبوليس التخصصية" و"نورفي كلينك" بمدينة نصر

عيادات نورفي، فيتو
عيادات نورفي، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق عيادتي هليوبوليس التخصصية ونورفي كلينك المتخصصتين فى أمراض الجلدية، الواقعتين بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه استمرارًا لحملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة فقد تم تشكيل لجنة من  الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وادارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لشرطة التموين لمكافحة جرائم الأدوية للمرورعلى عدد من المراكز الخاصة للتأكد من استفائها للاشتراطات التراخيص.

عيادة هليوبوليس غير مرخصة وبها أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء

وأضاف "عبدالغفار"، أنه بالمرور على عيادة هليوبوليس التخصصية تبين أنها غير مرخصة، ويوجد بها عدد كبير من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أنها غير مستوفية للاشتراطات الصحية لظروف تخزين الدواء، بالإضافة إلى العثور على عينات تحاليل وجهاز ليزر غير مرخص.

وتابع "عبدالغفار" أنه بمرور إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة على عيادة نورفي كلينك، تبين مخالفة شروط التراخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، كما تبين أن العمالة الموجودة غير مؤهلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق العيادتين و"تشميعهما" وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة بعيادة هليوبلس التخصصية والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

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وأكد "زكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية ادارة العلاج الحر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ووزارة الداخلية وزارة الصحة والسكان وزارات الصحة منطقة مدينة نصر

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