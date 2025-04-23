انخفاض أسعار الذهب 2.2% بعد تراجع ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مبديا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 3293 دولارا للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.5% إلى 3320 دولارا.

وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا" لرويترز: إن تلميحات ترامب بشأن استئناف المفاوضات مع الصين وتراجعه عن لهجته الحادة تجاه باول، شكلت ضغوطا على أسعار الذهب.

أسعار الذهب، فيتو

الدولار والأسهم يعاودان الارتفاع

وارتفع الدولار والأسهم الأمريكية مجددا بعد تصريحات ترامب، التي خفف فيها من حدة تهديداته تجاه الفيدرالي، عقب أيام من انتقاده لعدم خفض معدلات الفائدة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه شدد على أن الاتفاق لن يخفض الرسوم إلى "الصفر".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتراجع، غير أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، متوقعا أن تكون "مضنية".

الذهب يهبط بعد تسجيله قمة تاريخية

وكان الذهب، بلغ أمس الثلاثاء، مستوى قياسيا جديدا هو الثامن والعشرون خلال هذا العام، مسجلا 3500 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى "جيه.بي مورجان" أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولارا للأونصة خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.67 دولارا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 933.72 دولارًا.

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