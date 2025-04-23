فصل جديد من استئناف المتهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي.. النيابة: المتهمتان وضعتا عقار مهدئ لتخدير الضحية.. والتعذيب والقتل والسرقة «أبرز الاتهامات»

فصل جديد تفتحه بعد قليل محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، وهو نظر الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة تفاصيل مثيرة بدأها ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات وقال: إن المتهمين رمضان محمد بليدي وعبد الرحمن أشرف شحاتة وإسراء صابر وسهير عبد الحليم وآية محمود "محبوسين" في القضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور المقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة ارتكبوا عدد من الجرائم.

المتهمتان وضعتا عقار مهدئ للمجني عليه

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين من الأول إلى الرابعة قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاح أبيض ومطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع العقار له داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.

وقال ممثل النيابة: ما إن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار سالفة البيان مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون عذبوا المجني عليه وقتلوه وصوروه عاريا

وأضاف أن تلك الجريمة اقترنت بجنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، وسرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاحها وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات، وكان ذلك ليلا حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف.

وكشفت أوراق القضية فى مقتل اللواء العبيدي، نص اعترافات المتهم الرئيسى وجاء بنص التحقيقات:

ومثل أمامنا المتهم الأولى ويرتدى من الأعلى ملابس لون رمادي في أحمر وبنطال رياضي كحلى اللون حافى القدمين.



ليلة حمراء كلمة السر

وبمناظرة الظاهر من جسده لم تتبين ثمة إصابات تفيد التحقيقات، وبسؤاله عما إذا كان به أى إصابات تحت ما تستره ملابسه فأجاب سلبًا، هذا وسألناه شفاهة عن الاتهام المنسوب إليه بعد إحاطته علما به وبعقوبته فأقر به وقرر أنه وبناء على اتفاقه مع المتهمين سرقة المجنى عليه توجهوا إلى محل سكنه وقاموا بالصعود للشقة محل سكنه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "مطواه وسكين" فتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة جميع المنقولات المتواجدة بالشقة ومبالغه المالية وسيارته والفرار هاربين إلى، محل سكنه بمنطقة إمبابة ورأينا أخذ توقيعه على ذلك.

وبسؤاله عما إذا كان يوجد ثمة مدافع محددًا يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب سلبًا.

نص اعترافات المتهم الرئيسى فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدي

س: ما اسمك وعنوانك ؟

اسمي رمضان محمد بلیدي على ٢٩ سنة سائق، ومقيم شارع الأقصر - الإمام الغزالي - بشتيل - وله عنوان آخر / دمو - مركز الفيوم - الفيوم

س: ما تفصيلات إقرارك بما أسفرت عنه التحريات ؟

ج: اللي حصل إن أنا وإسراء متجوزين من حوالي ثلاث شهور وأخدتها من الفيوم وقعدنا عند أهلها في البساتين وبعدها بفترة أخدنا شقة في إمبابة وقعدنا مع بعض وفى يوم الأربع الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ إسراء جت قالتلى إنها قابلت واحد سعودى وركبت معاه العربية وقالها انا عايزك وعايز واحدة معاكى تيجوا بكره تقضوا معايا ليلة وساعتها قالتلى إن الراجل دا غنى

وشرح المتهم تفاصيل الجريمة التخطيط لتنفيذ الجريمة قائلا:" قعدوا عند الراجل في بيته نص ساعة وبعدين أنا كلمت اسراء عشان اطمن وسهير ردت عليا وقولتلها ادينى اسراء قاتلی خمس دقائق بالظبط واخليها تكلمك وبعد خمس دقايق فعلًا لقيت اسراء بتكلمني وبتقولى الراجل كلم واحد صاحبه وهيجى اطلعوا معانا عشان تساعدونا قبل الراجل صاحبه ما يجي وساعتها اسراء نزلت من الشقة بالمفتاح وطلعتنى أنا وعبده في الأسانسير ".

المجني عليه حاول الاستغاثة

وأضاف المتهم الرئيسى:" وقول ما دخلت الشقة الراجل السعودى قام علينا وحاول ان هو يضربنا ويستغيث بالجيران اللي في العمارة فا انا هجمت عليه وطلعت المطواه من جيبى ونغزته في إيده اليمين وساعتها أنا مسكته من رقبته قام عاضضني في صباعي فسيبته وعبده زقه وقعه علي الأرض وأول ما وقع قام عبده لف بقه بحتة قماشة عشان الراجل ميصوتش وقام مكتف ايده اليمين في رجله اليمين وانا قمت مكتف إيده الشمال في ايده اليمين وانا ضريته بظهر المطواه في نص دماغه وعبده قام مقلعه البنطلون عشان الراجل يسكت وما يتكلمش وفعلًا الراجل استسلم وما اتكلمش فا انا سألته على مفتاح الخزنة وهو مكنش راضي يتكلم فا انا هددته ان احنا مصورينه وهو عريان".



واستطرد المتهم قائلا:" قام قايلي أن مفتاح الخزينة فوق الدولاب فسيبته وروحت جبت مفتاح الخزنة فتحتها وعبده كان قاعد عليه وفتحت الخزنة واخدت منها فلوس مصري ودولارات وورق كان فيها والبنات كانوا أخدوا اكسسوارات كانت موجودة فيها وبلاي ستيشن وأخدوا منها شنط شعر وانا قلبت في الخزينة الراجل وقولت يلا نمشى وانا أخدت مفتاح العربية ونزلت دورت عليها واستنيتهم قدام باب العمارة ونزلولى ومعاهم شنطتين سفر وركبوا معايا العربية بتاعة الراجل وروحنا على شقتي اللي في امبابة وطلعنا المسروقات فى الشقة واتفقنا ان احنا هنقسم الفلوس بعد ما نبيع التليفونات والعربية وبعدها أنا رجعت ومعرفتش اتصرف في الموبيلات ولا العربية وقسمت مبلغ ٢٤٠٠٠ جنيه ".



وذكر المتهم:" إحنا الأربعة كل واحد أخد 6000 جنيه، وجمعنا من كل واحد ألف جنيه من الـ6000 جنيه عشان نأجر شقة، وتاني يوم الصبح عبده، وإسراء، وسهير مشيوا وسابوا معايا 9 آلاف جنيه وفلوس الإيجار اللي إحنا جمعناها من بعض، وأنا ساعتها خدت الدولارات والفلوس الأجنبي اللي إحنا سرقناها وشيلتها في بيت آية وبعدها نزلت قعدت في الشارع شوية وروحت لقيت الحكومة موجودة في بيتي اللي في إمبابة، وقبضوا عليا وهو ده كل اللي حصل.

المتهمون بقتل المسئول اليمني في بولاق الدكرور

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

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