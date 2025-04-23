رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منشآت موانئ أبو ظبي

زار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، عددا من المنشآت الحيوية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية.

بدأت الجولة بزيارة ميناء خليفة الذي تملكه وتديره مجموعة موانئ أبو ظبي، وتم عَقد لقاء مع جوليان دولاند سكيرمي، رئيس الشؤون الإدارية بقطاع المواني بالمجموعة، وخالد العامري، مدير إدارة العمليات التشغيلية للمحطات بميناء خليفة، حيث تم تقديم عرض تعريفي حول منظومة عمل الميناء ومكوناته ضمن الكتلة اللوجستية للموانئ، أعقبه جولة ميدانية بالميناء ومنشآته.

سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الكيانات التي حققت نماذج أعمال ناجحة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، حيث تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجستية وصناعية عالمية تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في المواني والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما توجه الوفد أيضًا إلى مدينة خليفة الصناعية (كيزاد - KEZAD) التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تقع بالقرب من ميناء خليفة، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات إدارة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تعريفية بالمنطقة تخللها شرح موسع حول آليات العمل داخلها، وشملت الزيارة أيضًا اجتماعًا موسعًا مع شركة (نواتوم – Noatum) للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 60 عامًا في هذا المجال، حيث تم التباحث حول سبل التكامل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي في نوفمبر 2024؛ لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.

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