الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منشآت موانئ أبو ظبي

وليد جمال رئيس المنطقة
وليد جمال رئيس المنطقة الاقتصادية
ads

زار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، عددا من المنشآت الحيوية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية.

بدأت الجولة بزيارة ميناء خليفة الذي تملكه وتديره مجموعة موانئ أبو ظبي، وتم عَقد لقاء مع جوليان دولاند سكيرمي، رئيس الشؤون الإدارية بقطاع المواني بالمجموعة، وخالد العامري، مدير إدارة العمليات التشغيلية للمحطات بميناء خليفة، حيث تم تقديم عرض تعريفي حول منظومة عمل الميناء ومكوناته ضمن الكتلة اللوجستية للموانئ، أعقبه جولة ميدانية بالميناء ومنشآته.

سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الكيانات التي حققت نماذج أعمال ناجحة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، حيث تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجستية وصناعية عالمية تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في المواني والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.  

كما توجه الوفد أيضًا إلى مدينة خليفة الصناعية (كيزاد - KEZAD) التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تقع بالقرب من ميناء خليفة، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات إدارة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تعريفية بالمنطقة تخللها شرح موسع حول آليات العمل داخلها، وشملت الزيارة أيضًا اجتماعًا موسعًا مع شركة (نواتوم – Noatum) للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 60 عامًا في هذا المجال، حيث تم التباحث حول سبل التكامل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين الجانبين.

 الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبو ظبي في نوفمبر 2024؛ لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصادية قناة السويس الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين

مواد متعلقة

تداول 16 ألف طن و900 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

بهوية فرعونية، الصور الأولى لقطارات المترو الجديدة

تفاصيل خطة توريد القطارات الجديدة لمترو الخط الأول

الأتوبيس الترددي يدخل مرحلة جديدة

بورسعيد الأعلى، ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

تداول 14 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

الأنفاق: الانتهاء من تصنيع 14 قطار "ديزيرو" لمشروع الخط الكهربائي السريع
ads

الأكثر قراءة

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد ونجله

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في الليمون لأول مرة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية