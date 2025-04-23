تداول 16 ألف طن و900 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و45 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 521 شاحنة و10 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين عمان والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وامل.

كما تم تداول 4700 طن بضائع، 390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي،آور، والحسين.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2620 راكب.



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