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دين ودنيا

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف

يواصل علماء الأزهر الشريف ردهم على تصريحات الدكتور  سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الأخيرة والتي أثارت الكثير من الجدل بعد حديثه عن أحكام الميراث وحجاب المرأة.

سعد الهلالي يثير الجدل حول الحجاب 

وكان سعد الهلالي قد ظهر مؤخرًا على قناة العربية في برنامج “سؤال مباشر” وسأله المذيع هل غير المحجبة آثمة ليرد أستاذ الفقه المقارن بقوله “ على حسب نيتها” وهو ما أثار حالة من الجدل بين علماء الأمة.

هل غير المحجبة آثمة

من جانبه كتب الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء في  الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" هل غير المحجبة آثمة؟ أجاب أحدهم فقال: حسب نيتها! وعلى ذلك فالسارق والمرتشي والقاتل حسب نيته هل قصد المعصية أو لا! اتقوا الله.ألا يعلم بأن الحجاب هو لباس المرأة كاملا فهل تسأل العريانة عن نيتها؟!"

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