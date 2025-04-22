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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 789 شاحنة و60 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 302 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 487 شاحنة و12 سيارة. 
 

 يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة وادي اليرموك والعبارة أمل. 

 

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارتين سينا وأمل وغادرت ثلاث سفن وهي يوسيدون اكسبريس، سينا والحرية 2.

 

 كما تم تداول 4500 طن بضائع، 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، آور، والحسين.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1640 راكب.
 

 

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