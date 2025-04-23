15 معلومة ترصد تطور العلاقات المصرية الجيبوتية في عهد السيسي

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع نظيره الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الجيبوتية في عهد الرئيس السيسي كالتالي:

1 - تتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977

2 - سارعت مصر بالترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي لإنهاء الخلاف السياسي

3 - في المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

4 - يعزز من العلاقات الوثيقة بين البلدين موقع جيبوتي الاستراتيجي في مدخل البحر الأحمر قرب خليج عدن ومضيق باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس وأحد المحاور الأساسية للأمن القومي المصري فضلا عن كون جيبوتي بوابة مهمة لمنطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا في ظل تمتعها ببنية تحتية وموانئ متطورة.

5- في مايو 2021 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تاريخية لجيبوتي هي الأولى لرئيس مصري وعقد مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة شهدت تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية خاصة منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

6 - في سبتمبر 2019 شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية مع كل من إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تلبية لطلب جيبوتي وكينيا انطلاقا من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين.

7 - في أبريل 2019 شارك الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي في القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بالقاهرة والتي كرست لبحث التطورات الأخيرة فى السودان وعقدت هذه القمة بمبادرة من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى عبد الفتاح السيسى وجمعت الى جانب رؤساء كل من جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والصومال محمد عبد الله محمد، وتشاد إدريس ديبي ورواندا بول كاجامي والكونغو دنيس ساسو نجيسو بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دميكي ماكونين ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا وكينيا ونيجيريا.

8 - في فبراير 2019 شارك الرئيس إسماعيل عمر جيله في القمة العربية الأوروبية الأولى، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة من الجانبين العربي والأوروبي.

9 - عكست الزيارات المهمة للرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتى، لمصر العلاقات المتميزة بين البلدين حيث عقد مباحثات ثنائية معمقة مع الرئيس السيسى تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين، كما تمت مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي واليمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا وما تشهده من تحديات نتيجة تعدد الأزمات بالقارة وتزايد مخاطر الإرهاب. كما أجرى محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتى زيارة لمصر.

10 - رغم العلاقات الوثيقة بين مصر وجيبوتي فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس متانة تلك العلاقات،وإن كانت زيارات الرئيس الجيبوتي لمصر قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المهمة في مختلف المجالات، كما يرتبط البلدان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فى مختلف المجالات، فيما عقدت اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، عدة لقاءات.

11 - يتمثل تواجد المستثمرين المصريين فى جيبوتي فى شركتي المهندسون المتحدون والتى تقوم حاليًا بعدد من المشروعات فى مجال المقاولات، ومجموعة شورى التى تمكنت من تأسيس بنك مصري فى جيبوتي.

12 - شهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورا عكس تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية.

13 - يرتبط البلدان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فى المجالات المختلفة تعاون فنى – تجارة – صحة – استثمار حيث توجد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين.

14 - لعب الأزهر الشريف والجامعات المصرية دورا كبيرا في تدعيم العلاقات بين البلدين عبر استقبال مصر للبعثات الدراسية الجيبوتية، كما توفر مصر العديد من فرص التدريب للكفاءات الجيبوتية من مختلف المجالات ضمن البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

15 - تقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية ولأهمية هذا الموقع الاستراتيجي لاسيما أنها من المحاور الأساسية لأمن القاهرة المائي والاقتصادي والأمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.