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رياضة

جوارديولا: حققنا ثلاث نقاط غالية أمام أستون فيلا القوي

بيب جوارديولا، فيتو
بيب جوارديولا، فيتو

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه، على نظيره أستون فيلا في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

أستون فيلا أحد أفضل الأندية الأوروبية

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: أستون فيلا أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، شاهدنا كيف لعب ضد باريس.

وواصل المدرب الإسباني: انتصرنا في الدقيقة الأخيرة، ثلاث نقاط مهمة جدًّا لنا.

وأكمل جوارديولا: أنا سعيد جدًا بالهدف الذي سجلناه في النهاية، أستون فيلا فريق أثبت خلال الشهر الماضي أنه من أفضل الفرق في أوروبا.

وأكد الإسباني: بالنسبة لي، جيريمي هو أفضل لاعب في العالم في الأمتار الخمسة الأولى.

واختتم بيب جوارديولا: كرة القدم عاطفية، كانت آخر مباراتين صعبتين للغاية، قدم اللاعبون أداءً مذهلًا، كنت سعيدًا جدًّا.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ويلتقي فريق مانشستر سيتي، نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية إستاد ويمبلي.

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