الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مزاد علني لبيع محلات تجارية بأكتوبر الأربعاء المقبل

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عقد مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025.

وتطرح 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٦م٢: ٦٣م٢)، و4 بدرومات بمساحة 280م2  للبدروم الواحد بمختلف أحياء المدينة. 

كما تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مزادا علنيا لبيع عدد من المحال التجارية والوحدات الخدمية بمدينة 15 مايو، يوم الأحد المقبل 27 / 4 / 2025.

وتطرح 24 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين ومخبز بلدي بمساحات تتراوح بين (19م2: 74م2) بمختلف أحياء المدينة. 

كما كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل التقديم والحجز لشقق ديارنا للإسكان المتوسط بعدد من المدن الجديدة.

والتقديم والحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان إلكترونيا، وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

  العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

-  مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

-  برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

-  طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

-  غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

-  سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

-  ناصر الجديدة  ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

-  المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2
 ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

  1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

10. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

11. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان 15 مايو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

الأكثر قراءة

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

في عيد تحرير سيناء، السيسي يوجه رسالة إلى ترامب

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار السمك اليوم الجمعة، ارتفاع المكرونة وقشر البياض والبوري والبلطي يصالحان المصريين

السيسي: استمرار الحرب في غزة مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ

خدمات

المزيد

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية