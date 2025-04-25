رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد محطة رافع 4 وإصلاح خط المياه

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية لمحطة رافع 4 للصرف الصناعي، الواقعة بطريق مصر - الإسماعيلية، والتي تُعد من المحطات الإستراتيجية، والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين، بالإضافة إلى مدن بدر، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة البروج.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لأعمال الإصلاح بخط المياه الرئيسي بقطر 1000 مم، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة به وإعادة تشغيله بكفاءة عالية، ما يعزز من قدرة الشبكة على توفير الإمدادات المائية بشكل مستقر وآمن للمناطق المستفيدة.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أعمال تطهير أحواض البركة الثالثة اللاهوائية، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة مرافق الصرف الصحي وتحسين الأداء البيئي، بما يواكب النمو العمراني المتسارع ويحقق الاستدامة في إدارة الموارد.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية، والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يضمن تقديم خدمات بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات التنمية.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.



وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطًا كبيرًا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب تأكيد التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.



وقال تشنغ شيوان: في العام الماضي تم مقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإبلاغه عن موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وكذا موقف مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعطانا الرئيس "السيسي" توجيهات بشأن تنفيذ المشروعات ونعمل على تنفيذها خاصة الاهتمام بجودة التنفيذ، لافتا إلى أن مشروعات التعاون بيننا ستكون تحفة معمارية وتاريخية، ومشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة يمثلان أهمية كبيرة لمصر، ونحن نقدر ذلك ونعمل على تنفيذهما بأفضل صورة ونشعر بالمسؤولية الكبيرة لما يمثله هذان المشروعان من خطوة مهمة في تنمية مصر.

وأضاف تشنغ شيوان، أن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرا ومربحا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكدًا الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.



من جانبه تقدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بالشكر تشنغ شيوان، ومسؤولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر قائلا" نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة".

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