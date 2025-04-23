انقطاع المياه عن منطقة مساكن الضباط بالرماية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة مساكن الضباط بالرماية) وذلك اعتبارًا من الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء الموافق 23 - 4 - 2025 حتى الساعة السادسة صباح غد الخميس الموافق 24 - 4 - 2025 ولمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكان جهاز مدينة حدائق أكتوبر أعلن أمس عن قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة ومنها مشروع دار مصر وأشجار سيتي وضعف المياه وانقطاعها بمناطق المدينة (محور الشركات و٢٤٧ عمارة و١١٨٥ عمارة ودهشور وابني بيتك ٤..) الثلاثاء الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠٢٥ من الساعة العاشرة مساء حتي الثالثة عصرا يوم الأربعاء ٢٣/٤/٢٠٢٥.

وأرجع الجهاز ذلك لاستكمال أعمال ربط خطوط المياه الجديدة علي الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ومراعاة موعد الإجازات الحالية، ومن ضمنها ربط الخط قطر ١٠٠٠ مم HDPE الجديد بجوار شركة سوميد والطريق البطء المؤدي لمشروع دار مصر علي الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ مم GRP.

وأوضح أنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الربط علي اكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والإستفادة بالعمل طوال ساعات الليل، وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل ذروة الصيف،

وناشد جهاز المدينة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة شاكرين حسن تفهمكم للأمر ولما يمثله من اهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، قام الدكتور

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، بتسليم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المدن الجديدة على أعلى مستوى

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومنها ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكانها على أعلى مستوى والتي من بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، كما تعمل على الحفاظ على المنشآت والاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتقديم نمط عمراني واجتماعي متميز يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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