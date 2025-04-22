الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة لمباراته أمام أورلاندو بايرتس

بيراميدز ضد أورلاندو،
بيراميدز ضد أورلاندو، فيتو

بيراميدز، أعلن مسئولو نادي بيراميدز عن جميع الترتيبات الخاصة بمباراة الفريق السماوي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.. وجاءت على النحو التالي:

 

يوم الأربعاء ٢٣ أبريل

* الساعة ٥ بعد تدريب أورلاندو بايرتس على الملعب الفرعي رقم ٣ بالدفاع الجوي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور ٣ لاعبين من نادي أورلاندو

* الساعة ٧ بعد تدريب بيراميدز على استاد الدفاع الجوي الرئيسي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور ٣ لاعبين من نادي بيراميدز

 

مواعيد المؤتمرات الصحفية للفريقين 

 

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش والكابتن أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة ٦:٣٠ بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤاتمرات استاد الدفاع الجوي

مواعيد تدريبات بيراميدز وأورلاندو بايرتس

⁠تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٧:١٥ بالملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

⁠تدريب نادي أورلاندو،. الساعة ٩:٠٠ باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

وأعلن بيراميدز ترحيبه بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز اورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا إستاد الدفاع الجوى

مواد متعلقة

يورتشيتش يعالج أخطاء لاعبي بيراميدز أمام أورلاندو في موقعة جنوب إفريقيا

سيناريوهان فقط يؤهلان بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يبدأ اليوم استعداداته لموقعة الحسم أمام أورلاندو

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

الزمالك يرد بالمستندات على أزمة رحيل مدرب حراس اليد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية