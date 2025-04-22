بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة لمباراته أمام أورلاندو بايرتس

بيراميدز، أعلن مسئولو نادي بيراميدز عن جميع الترتيبات الخاصة بمباراة الفريق السماوي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.. وجاءت على النحو التالي:

يوم الأربعاء ٢٣ أبريل

* الساعة ٥ بعد تدريب أورلاندو بايرتس على الملعب الفرعي رقم ٣ بالدفاع الجوي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور ٣ لاعبين من نادي أورلاندو

* الساعة ٧ بعد تدريب بيراميدز على استاد الدفاع الجوي الرئيسي.. منطقة مختلطة للإعلام بحضور ٣ لاعبين من نادي بيراميدز

مواعيد المؤتمرات الصحفية للفريقين

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش والكابتن أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة ٦:٣٠ بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤاتمرات استاد الدفاع الجوي

مواعيد تدريبات بيراميدز وأورلاندو بايرتس

⁠تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٧:١٥ بالملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

⁠تدريب نادي أورلاندو،. الساعة ٩:٠٠ باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام

وأعلن بيراميدز ترحيبه بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.