صندوق مكافحة الإدمان يكشف مفاجأة عن نسبة تعاطي المخدرات في شهر رمضان 2025

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن من ضمن الظواهر السلبية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2025 هي ارتفاع معدلات التدخين بنسبة 3.5% مقارنة بـ2.4% العام الماضي.

وأشار عثمان في تصريحات صحفية إلى ارتفاع معدلات التعاطي في رمضان لعام 2025 بنسبة.1.1% مقارنة بـ 0.4% عام 2024 وظهور تاجر المخدرات بشكل جذاب بشخصية محببة للجمهور أيضا ظهور الكحوليات والمخدرات كسلوك اعتيادي داخل بعض الأعمال الدرامية كأنه نمط طبيعي مقبول بالمجتمع المصري فضلا عن تراجع عدد الأعمال الدرامية التي تعرض تداعيات تعاطي المواد المخدرة على الأسرة والمجتمع مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وكثافة مشاهد تعاطي الكحوليات 80% من إجمالي مشاهد التعاطي.

ووصلت نسبة تدخين الإناث في الدراما إلى 12% من المدخنين والنسبة في الواقع هي 1.5% بالإضافة إلى الترويج غير المباشر لأنماط التدخين الحديثة مثل التدخين الإلكتروني والتبخير والتسخين كما أن من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 80% والحشيش 20% والهيروين 3%،وأدوية 2% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.

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