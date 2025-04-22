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رياضة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

أحمد جعفر، فيتو
أحمد جعفر، فيتو

أعلن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق ودايموند الحالي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في عمر الـ 39.

أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

وكتب جعفر عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: “بسم الله الرحمن الرحيم، على مدار ستة وعشرين عامًا، عشت أجمل لحظات حياتي داخل المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف. سنوات صنعت فيها مع زملائي لحظات فخر وانتصارات ستبقى محفورة في الذاكرة”.

وواصل مهاجم منتخب مصر السابق: “واليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي اعتزال لعب كرة القدم. لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة. لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها يضيء حياتي".

وأضاف الغضنفر: “في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من آمن بي وساندني طوال هذه المسيرة”. 
وأتم: “شكرًا لكل مدرب تولى مسؤولية تطويري في قطاعات الناشئين وجميع المراحل العمرية. شكرًا لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كل الأندية والمنتخبات الوطنية التي خدمت تحت لوائها، شكرًا لكل من وقف بجانبي ودعمني بكلمة طيبة أو تشجيع صادق، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا لكم في قلبي محبة وتقدير لا يوصفان، أسألكم الدعاء والتوفيق في خطواتي القادمة بإذن الله”.

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