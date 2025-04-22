الحوثيون: 4 غارات أمريكية تستهدف مديرية آل سالم في صعدة

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بشن الولايات المتحدة 4 غارات جوية تستهدف مديرية آل سالم في صعدة اليمنية.

تنفيذ عمليتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين): نفذنا عمليتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "العمليتان في ‎البحرين الأحمر والعربي نفذتا بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.. ونؤكد ونحن نتصدى للعدوان أن موقفنا العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع".

أهداف الضربات في ‎اليمن شملت قادة ‎الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهداف الضربات في ‎اليمن شملت قادة ‎الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم ومخازن الذخيرة.

وأضاف ترامب: "سنواصل عملياتنا الحاسمة حتى يتراجع تهديد ‎الحوثيين للقوات الأمريكية وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وتابع ترامب: "التعزيزات التي أرسلناها للشرق الأوسط تشمل قدرات دفاع جوي وصاروخي لإسرائيل ومواقع تستضيف القوات الأمريكية.. كما أن القوات الإضافية المرسلة نشرت في دول بالمنطقة".

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

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