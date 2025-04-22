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أخبار مصر

فرص عمل للمهندسين والفنيين بـ شركة "جسكو" في السعودية، التخصصات والشروط

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء عن 7 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة نظم الخليج للسلامة "جسكو".

التخصصات المطلوبة

وأوضح أن التخصصات المطلوبة هي: عدد 1 مهندس ميكانيكي، براتب 4000 ريال كل شهر، خبرة من  5-8 سنوات، ألا يزيد على 30 سنة، وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وخبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق، وإجادة اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة، القدرة على إعداد التقارير الفنية،و أن يكون مثابر ومتطور وطموح.

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

وعدد 1 مهندس كهربائي، براتب 4000 ريال، خبرة 5-8 سنوات، والسن لا يزيد على 30 سنة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية،و خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق، إجادة اللغة الإنجليزية، لديه رخصة قيادة،  القدرة على إعداد التقارير الفنية، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

عدد 2 فني هندسة كهربائية، براتب 2500 ريال، خبرة 3-8 سنوات، والسن لا يزيد على 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها، خبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، والإلمام باللغة الإنجليزية،و قراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

عدد 1 فني أجهزة إلكترونية، براتب 2500  ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا يزيد على 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها وخبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية وقراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

 

عدد 1 فني صيانة ميكانيكية براتب 2500  ريال،  خبرة 3-8 سنوات، والسن لا يزيد على  26 سنة، وحاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

وعدد 1 سباك، براتب 2500  ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا يزيد عن  26 سنة، وحاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل 

وقالت هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بالوزارة إن التقديم من اليوم الثلاثاء 22-5-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي  هنا 

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الهندسة الميكانيكية الدوائر الكهربائية وزير العمل محمد جبران وزير العمل مكافحة الحريق محمد جبران فرص عمل جديدة

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