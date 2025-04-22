مؤتمر العمل العربي يوجه برقية شكر للرئيس السيسي لرعايته فعالياته بالقاهرة

بعث المشاركون في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة منذ يوم السبت الماضي برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتهت فعاليات مؤتمر العمل العربي اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، برقية شكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته لهذا المؤتمر

وجاء في البرقية توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ختام أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي انعقدت في مصر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2025 بمشاركة وزراء العمل، ورؤساء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

كما أكد وزراء العمل حرص الرئيس على ترسيخ دعائم التنمية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التضامن والتكامل بين دولنا العربية.

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